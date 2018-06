Defesa Civil emite alerta de mal tempo para MS

Foi emitido pela Defesa Civil Estadual, na noite de segunda-feira (11), um alerta de mal tempo para Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (12). Segundo o alerta 55 municípios podem ser atingidos por chuvas fortes com raios, granizo e vendaval, das 0h até as 20h de hoje.

Segundo tenente-coronel Fábio Catarinelli, o alerta se deve por uma previsão do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), que prevê para o centro-norte do Paraná, extremo sul e oeste de São Paulo e no Mato Grosso do Sul ocorrerão pancadas de chuva, de forte intensidade, acompanhadas de descargas elétricas (raios), rajadas de vento, ocasional queda de granizo e pontuais acumulados de precipitação (alagamentos). A chuva forte ocorrerá, principalmente, a partir da tarde.

O coronel Catarinelli disse ao JD1 Notícias que essa é somente uma previsão e que o alerta não deve causar pânico na população. “Esse é um aviso especial e é muito favorável que ocorram estes fenômenos, a intenção é que a população se previna para que não ocorram acidentes”, ressaltou.

“Não há riscos de inundações em MS. Mas é lógico que a população que vive em áreas onde há sistemas de drenagem, que tem problemas, algum tipo de alagamento pode acontecer, mas não é aguardado nada em larga escala”, explicou o coronel.

A defesa civil recomenda que durante as chuvas a população evite áreas abertas ou áreas de alagamento; não fique embaixo de árvores, pois elas atraem raios; não estacione próximo de outdoors e placas, uma vez que em caso de vendavais elas podem cair e danificar o bem e evite deixar aparelhos elétricos conectados nas tomadas. E em caso de emergência acione as autoridades de segurança locais, como o Corpo de Bombeiros e Polícia Militar.





OS municipios que podem ser atingidos pelo mal tempo são: Amambai; Anastácio; Anaurilândia; Angélica; Antônio João; Aquidauana; Aral Moreira; Bataguassu; Batayporã; Bela Vista; Bodoquena; Bonito; Caarapó; Campo Grande; Caracol; Coronel Sapucaia; Corumbá; Deodápolis; Dois Irmãos do Buriti; Douradina; Dourados; Eldorado; Fátima do Sul; Figueirão; Glória de Dourados; Guia Lopes da Laguna; Iguatemi; Itaporã; Itaquiraí; Ivinhema; Japorã; Jardim; Jateí; Juti; Ladário; Laguna Carapã; Maracaju; Miranda; Mundo Novo; Naviraí; Nioaque; Nova Alvorada do Sul; Nova Andradina; Novo Horizonte do Sul; Paranhos; Ponta Porã; Porto Murtinho; Rio Brilhante; Santa Rita do Pardo; Sete Quedas; Sidrolândia; Tacuru; Taquarussu; Terenos; Vicentina.