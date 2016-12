Delegacia da Mulher fez mais de 38 mil atendimentos em 2 anos da Casa da Mulher Brasileira

A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher está em funcionamento dentro da Casa da Mulher Brasileira, em Campo Grande. Desde a criação do espaço – que presta a primeira assistência à vítima de violência, a Deam – Delegacia da Mulher, já prestou nos últimos dois anos 38,2 mil atendimentos, sendo 14 mil referentes às ocorrências policiais. Conforme a delegada titular, Ariene Murad, em 2016, o aumento no número de boletins de ocorrência também chamou a atenção.

“Houve um incremento de registros de boletins de ocorrência se compararmos 2015 e 2016. Este ano foram 7.035, a maioria sobre violência moral e psicológica, em segundo lugar lesão corporal com 5.319 inquéritos instaurados e 5.034 inquéritos concluídos e encaminhados ao poder judiciário. Em 2016 contabilizamos mais de 420 prisões em flagrante e 133 mandados de prisão cumpridos”

Segundo a delegada, a Deam irá atender normalmente no período de festas. O local fica aberto 24 horas por dia para registro dos boletins. Outro canal que permanece ativo é o disque denúncia no número 180.

“Nossos policiais estão de plantão 24 horas, de domingo a domingo, o nosso telefone também está à disposição no 3304-7575”

De acordo com Ariene Murad, há indícios de que os casos de violência doméstica aumentem nesta época do ano por conta da ingestão de bebidas alcoólicas nos eventos festivos. Por isso, a delegada faz um alerta a todas as mulheres.

“É preciso evitar andar sozinha, evitar deixar os copos de bebidas desprotegidos. É interessante sair e chegar em casa acompanhada. Para combater a violência doméstica e familiar o melhor remédio é a conscientização e a educação”.

Em caso de urgência e flagrantes é necessário entrar em contato com a polícia no 190.