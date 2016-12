Delegacia que cuidará de crimes relacionados ao trânsito será inaugurada nesta quinta

O secretário de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa, e o diretor-presidente adjunto do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran/MS), Donizete Aparecido da Silva, inauguram nesta quinta-feira (29), às 10h, a primeira Delegacia de Repressão aos Crimes Relacionados à Atividade Executiva de Trânsito (Deletran) do Estado. A unidade que será diretamente subordinada ao Departamento de Polícia Especializada e integrada ao DETRAN, fica localizada na MS 080, KM 10.

A nova delegacia terá como função desenvolver as atividades de Polícia Judiciária, para apuração dos crimes relacionados à atividade executiva de trânsito: falsificação de documentos, fraudes na obtenção de Carteira Nacional de Habilitação (CNH), adulterações de documentos exigíveis pela legislação de trânsito, e adulteração de sinal identificador de veículos retidos pelo Detran/Sede. Até então, tais crimes eram apurados pelas delegacias especializadas de Repressão aos Crimes de Defraudações e Falsificações (Dedfaz) e de Furtos e Roubos de Veículos (Defurv).

Também caberá a unidade interagir com a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e com outras instituições públicas e privadas ligadas ao trânsito, com objetivo de prevenir, de conscientizar a população e de reprimir os crimes relativos às atividades de política de trânsito desenvolvidas pelo órgão executivo. O decreto que cria na estrutura orgânica e operacional da Delegacia Geral da Polícia Civil, a Deletran, será publicado no diário oficial de amanhã.