Delegado aposentado e filha são baleados em tentativa de assalto

Uma criança que estava no banco traseiro do veículo não foi atingida

O delegado aposentado Evandro dos Reis José e sua filha Lívia José foram baleados na noite de ontem (17), durante uma tentativa de assalto no bairro da Urca, na zona sul do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Militar (PM), Evandro foi abordado por criminosos na Rua Doutor Xavier Sigaud e reagiu à tentativa de assalto.

Os dois foram baleados e encaminhados para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, também na zona sul do Rio. Uma criança de 1 ano de idade, que estava no banco traseiro do veículo alvejado, não foi atingida.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, Evandro já foi submetido a uma neurocirurgia e, em seguida, transferido para uma unidade particular. Já Lívia aguarda transferência para um hospital privado.