Delegado da Polícia Civil representou a classe em troca de comando do CMO

A Polícia Civil, através do Delegado Geral Adjunto, Drº Adriano Garcia Geraldo, esteve presente na passagem de Chefia do Estado Maior do Comando Militar do Oeste – CMO na quinta - feira (4).

Após quase dois anos na chefia do Estado-Maior do CMO, o General José Carlos Braga de Avellar passou o comando para o General de Brigada Márcio Bessa Campos.

A solenidade teve início às 17h30, com a inauguração do retrato do General Avellar, na galeria de ex-chefes do Estado-Maior do CMO.

A Policia Civil parabeniza o chefe do Estado-Maior General de Brigada Márcio Bessa Campos, dando boas vindas ao novo subcomandante e se colocando à disposição do Exercito Brasileiro.