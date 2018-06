Delegados devem reforçar segurança pública em MS

Nesta sexta-feira (29), foram nomeados 72 delegados para atuar na segurança pública de Mato Grosso do Sul. Durante solenidade de formatura da 8ª turma do curso de formação, em Campo Grande.

Os novos delegados deverão reforçar a segurança pública, principalmente na faixa de fronteira e também na prevenção da violência contra mulheres, crianças e adolescentes.

O 8º Curso de Formação dos novos delegados da Polícia Civil de MS teve início em abril, com duração de 600 horas/aula em regime integral, de segunda-feira a domingo, inclusive nos feriados, com os três turnos e a oferta de aulas teóricas, práticas, operacionais e estágio supervisionado. A turma é formada por graduados em direito, aprovados no último concurso (2017) que recebeu cerca de 10 mil inscrições, vindos de 14 estados.