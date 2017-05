Os funcionários demitidos da empresa FBS, prestadora de serviços para a CCR MS Via, que paralisaram as atividades em abril bloquearam os dois sentidos do quilometro 644 da BR 163 no início da manhã desta sexta-feira (5).

Os trabalhadores protestam contra as demissões e o pagamento de salários atrasados em uma única vez, e não parcelado em dez vezes como foi proposto. Os manifestantes aguardam a presença de representantes da CCR para negociações.

O bloqueio causou o congestionamento de dois quilômetros em cada sentido. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que está no local, será iniciado um pare e siga, com liberação alternada de 15 em 15 minutos.