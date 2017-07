Denúncias através do Facebook mostram caos na saúde de Naviraí

A população denuncia diariamente o descaso do poder público com a saúde da cidade

Moradores da cidade de Naviraí - a 358 km de Campo Grande, denunciam o caos na saúde pública do município. As pessoas estão usando suas redes sociais como o Facebook para relatar os problemas através de vídeos que chegaram a atingir 27 mil visualizações.

De acordo com a o site MS Verdade, os postos inseridos no Facebook, aproveitando um desses vídeos, publicado na segunda-feira (3), mostra a insatisfação dos naviraienses. Eles denunciam diariamente o descaso do poder público para a saúde da cidade.

As denúncias apontam que os postos de saúde estão sem profissionais e que no Hospital Municipal chega-se a aguardar até oito horas para receber atendimento.

Uma senhora, que não quis se identificar, reclamou que ficou das 15h até as 21h esperando atendimento em um unidade de saúde de Naviraí. “Sinto muito dizer isto, mas antes estava melhor”, desabafou a senhora em alusão à gestão anterior, de Léo Matos.

Denúncias alertam vereadores e mancham imagem do Prefeito

O vídeo que correu pela internet nas redes sociais, onde um homem que tem usado a ferramenta para reclamar constantemente, ele ataca até os vereadores do município. O homem diz que os administradores da cidade assistem calados os acontecimentos. As denúncias deixaram a popularidade do atual prefeito, Jose Izauri de Macedo (DEM), com a popularidade em baixa nesses seis meses à frente do executivo.

O vídeo ressaltou ainda a contratação da empresa de consultoria, com valor de 168 mil reais. Esta semana o autor entrou com pedido no RH da prefeitura, exigindo várias explicações sobre horas extras, número de profissionais da área, gerentes, entre outros.