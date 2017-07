Deputado lamenta fechamento de Centro de Línguas

Para o parlamentar, as medidas são reflexo da PEC 241/2016, que limitou os gastos públicos

O deputado Pedro Kemp (PT) usou a tribuna durante sessão desta quinta-feira (13) para lamentar os diversos cortes de recursos federais e estaduais para as pastas da Saúde, Educação e Assistência Social. Para o parlamentar, as medidas são reflexo da PEC 241/2016, que limitou os gastos públicos à correção da inflação, por até 20 anos.

Recentemente anunciado pela Secretaria Estadual de Educação, o fechamento do Centro Estadual de Línguas e Libras Professor Fernando Peralta Filho, unidades de Campo Grande e Dourados, foi exemplo dado por Kemp sobre as consequências da falta de investimentos.

“Foi alegado falta de recursos para manter o Centro, que atendia o pessoal de baixa renda no ensino de diversas línguas, que era a oportunidade que tinham para se preparar para faculdade e mercado de trabalho. Segundo depoimento de diversos alunos, o ensino era muito qualificado. Lamentamos muito”, disse o parlamentar. Mais de 30 profissionais foram remanejados para outras unidades da Rede Estadual.

Kemp ainda alegou que a falta de recursos em outras áreas é perceptível. “O Ministério da Justiça já diminuiu a verba para a Polícia Federal, que parou de emitir passaportes. Outra situação caótica é do Imol [Instituto Médico Odontológico Legal], que não tem reagentes para exames e deixa casos de perícia sem conclusão”, denunciou.

O deputado João Grandão (PT) concordou. “Também teve corte no Desenvolvimento Agrário que vai resultar em uma enorme perda para a Agricultura Familiar. No governo de Dilma Rousseff [PT] a pasta tinha mais de R$ 11 milhões, já no atual governo [de Michel Temer – PMDB] são pouco mais de R$ 600 mil”, criticou.