Depois da luta de moradores, vereadores e delegados discutem segurança para Orla

Projeto começou com abaixo assinado de funcionária pública que reuniu mais de mil assinaturas

Revoltados com a falta de segurança no entorno da Orla Morena – região noroeste de Campo Grande, há 45 dias moradores fizeram um abaixo assinado para cobrar do poder público mais atitude. O movimento foi encabeçado pela funcionária pública, Neide de Oliveira, que conseguiu juntar pelo menos mil assinaturas.

Atendendo as reivindicações dos moradores, o vereador e delegado, Wellington de Oliveira (PSDB), fez o projeto de Lei n° 8434/17 com o nome de “Campo Grande Integrada”, que tem o objetivo de diminuir a criminalidade na região da Orla e também na antiga rodoviária, no bairro Amambai.

Para discutir o projeto municipal, alguns vereadores e delegados titulares das setes regionais da Capital se reuniram ontem (24) na Câmara de Vereadores para dar andamento no plano de segurança e melhorias das regiões. “Eu estava lá, na reunião, eu confio nesse projeto”, afirmou Neide. “A prefeitura irá construir banheiros, a polícia civil já andou pela região e prendeu vendedores de drogas e reduziu os usuários que ficavam no entorno da Orla”, acrescentou.

De acordo com Neide, os trabalhos da prefeitura e da polícia começarão efetivamente no mês que vem. (Com assessoria)