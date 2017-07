Alunos retornaram às aulas nesta terça

Estudantes da Rede Estadual de Ensino retomaram as atividades nesta terça-feira com toda animação

Os alunos da Rede Estadual de Ensino retomaram as atividades nesta terça-feira (25) com toda animação, para mais um semestre de aprendizado. É hora deles reencontrarem amigos e professores, pensarem no futuro, no ingresso na universidade, no espaço no mercado de trabalho e, é claro, buscarem conhecimento. “Grande parte da vida dos estudantes é na escola, lugar onde vão produzir, evoluir, se aprimorar e estreitar laços de amizade. Mais um semestre se iniciando, com quatro meses de aulas pela frente, com ações, aprendizado e muita troca de experiências”, destacou a secretária de Estado de Educação, Maria Cecilia Amendola da Motta.

Entre os estudantes da Escola Estadual Manoel Bonifácio Nunes da Cunha, Escola da Autoria de Ensino Médio em Tempo Integral, a expectativa é de ainda mais aprendizagem e entrosamento entre estudantes e professores. “Espero que as aulas eletivas continuem proporcionando conhecimento, que o que estamos aprendendo agora nos proporcione grandes resultados futuramente. Estamos ansiosos pelas visitas técnicas que acontecerão neste segundo semestre e esperamos que continuemos com a integração entre alunos e professores e exercendo o protagonismo”, contou a estudante do 1º ano, Mariane Albuquerque Abade.

Em Bonito, a ansiedade é para começar o semestre com o maior evento cultural da cidade. “Já começamos de forma dinâmica e positiva, com a presença da Secretaria de Estado de Educação no nosso município, com a realização do 18º Festival de Inverno de Bonito, evento que propicia aos estudantes da Rede Estadual de Ensino a participação em diversas oficinas e que abrangem áreas do conhecimento, trazendo cultura, diversidade e inovação”, explicou o professor da Escola Estadual Bonifácio Camargo Gomes (BCG), Elton Teixeira.

Entre os estudantes do BCG, o evento também é motivo de comemoração. “A escola se envolve e participa dos projetos apresentados durante o festival, o que é muito bom para os estudantes, que aprendem mais e ainda fortalecem o nome de nosso município. Minha escola é nota dez”, afirmou Bento Gabriel. Liliane Xer leva duas horas para chegar da fazenda onde mora à escola, mas não desanima. “O fim do ano está chegando, precisamos nos dedicar ainda mais”, ressaltou. “Precisamos nos dedicar e prestar atenção, devido à importância que nossos professores nos dão”, complementou Roberta Pereira.

A Escola da Autoria de Ensino Médio em Tempo Integral empolgou tanto os estudantes da Escola Estadual Professor Emygdio Campos Widal, do bairro Villas Boas, de Campo Grande, que eles não viam a hora de voltar às aulas. “Eu estava animada para voltar porque gostei muito da nova maneira de ensino da nossa escola, que é muito legal”, disse a Giovana, do 1º ano A. As amigas Gabriela e Letícia, do 1º C, também não escondiam a felicidade por estarem de volta. “A gente já não aguentava mais ficar em casa, queria voltar e ver os professores, os alunos, os amigos. É muito bom voltar para a escola”, comemoraram.

No Conjunto Coophatrabalho, em Campo Grande, os estudantes das turmas de ensino médio em tempo integral da Escola da Autoria Amélio de Carvalho Baís voltaram pensando no planejamento dos próximos meses. “Espero um bimestre próspero e cheio de aprendizagem e que possamos desenvolver as atividades com orgulho, fazendo nossa escola crescer mais ainda”, falou Matheus Gabriel. “Que possamos aprender cada vez mais”, concluiu Letícia Lima.

A Rede Estadual de Ensino é composta por 365 escolas e 257 mil estudantes matriculados no ensino fundamental, ensino médio, EJA, educação profissional e escolas de tempo integral.