Depois de 13 dias internado médico da Caravana da Saúde morre

O médico Estevão Barbosa da Cruz, de 28 anos, que teve 93% do corpo queimado, morreu na noite deste domingo (23), às 19h40 na Santa Casa de Campo Grande. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do Hospital.

Estevão atuou como coordenador da Caravana da Saúde e estava há 13 dias internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). Com mais de 90% do corpo queimado, o médico estava sedado para aguentar a dor das queimaduras.

De acordo com o registro policial, Estevão foi vítima de explosão de gás de cozinha. Ele teria chegado em casa, onde morava sozinho, e colocou um pão para assar no forno, ao deitar no sofá, ele acabou dormindo e quando acordou sentiu um forte cheiro de queimado, ao acender a luz da cozinha ocorreu a explosão que deixou 93% do seu corpo queimado.