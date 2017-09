Depois de 42 dias de seca, volta a chover em Mato Grosso do Sul

A tão esperada chuva finalmente chegou em Mato Grosso do Sul na madrugada desta sexta-feira (29). Depois de 42 dias de estiagem, com o aumento da umidade e a mudança circulação voltou a chover no Estado.

O dia amanheceu com chuva e temperatura amena em Campo Grande. No início da manhã os termômetros marcavam 19°C.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo será instável com pancadas de chuvas fortes durante o todo o dia no Estado.

Apensar da chuva, o calor continua e as temperaturas podem chegar a 37°C em Mato Grosso do Sul e 33°C em Campo Grande.