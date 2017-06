Depois de 5 anos, obra de Ceinf é retomada

A obra do Ceinf (Centro de Educação Infantil) do Bairro Vespasiano Martins, região sul de Campo Grande, foi retomada após o encaminhamento de solicitações de serviços da vereadora Enfermeira Cida Amaral (Podemos) para a Semed (Secretaria Municipal de Educação) e ao Gapre (Gabinete do Prefeito) Marquinhos Trad. O pedido partiu de reivindicações dos moradores que procuraram a parlamentar.

Nesta semana, a Enfermeira Cida esteve no local e constatou que a limpeza já foi realizada, além da entrega dos materiais de construção, para que seja feita a obra de acabamento do prédio. Conforme os populares, há cinco anos que a construção estava abandonada.

Os moradores do Vespasiano contaram que não conseguem vagas para os filhos nas creches, que ficam nos bairros da região. Além disso, eles eram obrigados a conviver com ratos e escorpiões devido ao matagal da construção abandonada.

A previsão para que o Ceinf seja entregue à população é para no início do ano que vem. “Gostaria muito de agradecer o prefeito, Marquinhos Trad, e a secretária Municipal de Educação, Ilza Mateus, pelo empenho. Este Ceinf é de extrema importância para os moradores, porque muitos precisam de um lugar seguro para poder deixar seus filhos e irem trabalhar”, afirmou a vereadora.

No cronograma da Prefeitura de Campo Grande, há outros três Centros de Educação Infantil que serão atendidos ainda este ano, são eles; no Noroeste, Jardim Tijuca e Centenário. Juntos, eles garantirão mais de 540 vagas na educação infantil. Dos três Ceinfs que terão a construção retomada, a obra do Jardim Noroeste é a que mais está adiantada, com 85% concluída.

A retomada de outras obras ocorrerá na medida em que a situação financeira da Prefeitura torne possível. Entre os Centros que estão na lista são os bairros Oliveira III, São Conrado, Nascente do Segredo, Zé Pereira, Jardim Inápolis, Jardim Anache, Popular, Talismã e Radialista.

“A obra será acompanhada e cobrada constantemente, pois a educação é prioridade e não pode esperar”, ressaltou a vereadora Enfermeira Cida