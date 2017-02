Família procura por motorista que atropelou homem e fugiu

Nas redes sociais, a família do auxiliar administrativo Jean Carlo, de 23 anos, que está em coma induzido na Santa Casa desde a última quarta-feira (22) depois de sofrer um acidente, procura informações sobre o motorista da caminhonete que atingiu o motociclista e não prestou socorro.

Na última quarta-feira Jean Carlo voltava do trabalho, por volta de 19h, na Avenida Ernesto Geisel, na região do bairro Guanandi, quando sofreu um acidente. Segundo testemunha a motocicleta em que o auxiliar administrativo estava foi atingida por uma caminhonete Chevrolet blazer, de cor preta. Depois do acidente o motorista da caminhonete fugiu sem prestar socorro a vítima.

A esposa de Jean, Andreia Maria, de 35 anos, conta que depois do acidente uma pessoa parou a caminhonete para avisar que Jean estava ferido, mas o motorista da não voltou para prestar socorro e fugiu no sentido do bairro Guanandi. “Eu estou falando sobre isso, publicando em redes sociais porque quero descobrir quem fez isso. Pedir ajuda, se alguém que estava no local e conseguiu anotar a placa”, explicou.

Andreia ressalta que a intenção é responsabilizar o motorista por não ter prestado socorro. “É uma pessoa desumana, por mais que a gente sabe o que aconteceu com ela, para mim é desumano saber que alguém está ferido e não socorrer”.

Jean está em coma induzido. De acordo com Andreia ele teve traumatismo craniano, fraturou a clavícula e quebrou a pena, mas o estado de saúde é estável. “Os médicos estão esperando normalizar a pressão dele para sair do coma induzido”, conta Andreia.

A família pede, caso alguém tenha alguma informação, para entrar em contato pelo telefone (67) 9 9250-9248.