Na tarde de segunda-feira (27) uma mulher de 38 anos, que não teve a identidade divulgada, em um novo momento de descontrole voltou à Prefeitura Municipal de Nova Andradina e acabou detida por perturbação. Quatro dias antes ela havia “atacado” o prédio com um machado.

De acordo com informações do site Nova News a Polícia Militar (PM) foi acionada com a denúncia de que a mulher havia retornado ao local e estaria gritando e desrespeitando os funcionários. Desta vez ela estava com várias contas de água e energia na mão, exigindo que a prefeitura realizasse o pagamento.

Ela foi detida por perturbação da tranquilidade e do sossego, a mulher foi conduzida à 1ª Delegacia de Polícia Civil.

Segundo familiares ela tem problema com dependência química e que não seria verdadeira a alegação de que ela teria ido à prefeitura, na semana passada, em busca de uma passagem para trazer um suposto noivo da Turquia.