Depois de chuva intensa, massa de ar frio derruba temperaturas

Depois da semana começar com tempestade e chuva intensa em Mato Grosso do Sul, o dia amanheceu com céu claro e temperaturas amenas nesta terça-feira (3).

As nuvens carregadas estão saindo do Estado, mas a chegada de uma frente fria derrubou as temperaturas nesta madrugada. O dia que amanheceu com mínima de 9°C na região sul do Estado.

Em Campo Grande o dia amanheceu com sol entre nuvens e os termômetros marcando 12°C. A temperatura sobe durante o dia e a máxima pode chegar a 25°C na Capital.

Em Mato Grosso do Sul as temperaturas podem variar bastante, já que máxima pode chegar a 30°C e a mínima prevista é de 11°C.

Outubro começa com chuva

O estado de Mato Grosso do Sul foi um das regiões onde mais choveu no Brasil entre domingo e segunda-feira. Em 24 horas choveu 77% da média de chuva normal para todo o mês de outubro.

Em Campo Grande choveu 45,0 mm neste período, o que corresponde a 30% da média de chuva normal para outubro que é de aproximadamente 148 mm.