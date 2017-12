Depois de confusão, na porta de boate, homem sai algemado

Na madrugada deste sábado (9) um homem identificado como Orley Albres Monteiro (42), precisou ser contido com algemas, pois estava alterado fazendo ameaças na porta da boate Joker na Capital.

De acordo com o boletim de ocorrência uma guarnição da Policial Militar que realizava patrulhamento pela Rua Euclides da Cunha, quando foi acionada por dois cidadãos, José Marcio Andrade de Barros (50), e Justo Pires Junior (32), que são o proprietário e o segurança da Boate Joker.

José relatou que Orley estava no interior da boate muito alterado, incomodando seus clientes de forma constrangedora, sendo advertido pelo segurança, Justo, porém o mesmo iniciou provocações e mais incomodo aos clientes - chegando a retirar sua camiseta, sendo assim, foi convidado a se retirar do recinto, fato que o mesmo se negou e entrou em vias de fato com o segurança, que não ficou ferido.

Ainda segundo o proprietário Orley o ameaçou e a seu segurança, dizendo que iria quebrá-los no pau entre outros dizeres. José afirma que não houve uso de violência para que Orley saísse do recinto, mas apenas foi encaminhado para fora da boate.

Com a chegada da viatura Orley, ficou ainda mais alterado e tentou forçar a entrada da boate para ir de encontro ao dono com os ânimos alterados e sem sinal de obediência das ordens legais que este comandante policial fazia no momento. Portanto foi necessário o uso moderado da força, para que Orley parasse as atitudes agressivas e lesivas ao proprietário da boate.

De acordo com o B.O. foi necessário uso de algemas para conter o homem, pois ele estava muito agressivo, e também para preservar a integridade física de todos naquele local tendo em vista a grande aglomeração de pessoas.

Orley foi encaminhado à Depac/Centro para providências, ele apresentava leves escoriações na altura da sobrancelha devido ao uso moderado da força para conte-lo.

Segundo informações da PM Orley estava na Boate à convite do irmão do proprietário, que presenciou todos os fatos. Ele foi liberado depois dos procedimentos de praxe.