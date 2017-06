Vídeo: depois de fechada, motorista de Kombi cai em córrego na Capital

Apesar do gravidade do acidente não houve feridos

No início da tarde desta quinta-feira (22) o motorista Robson Aparecido Hilário, de 46 anos, levou um susto ao cair dentro de córrego depois de se envolver em um acidente. O fato aconteceu próximo ao Shopping Campo Grande.

Hilário explicou que dirigia uma WV/Kombi na Avenida Professor Luiz Alexandre de Oliveira, sentido bairro centro, e foi fechado por uma camionete S-10, que fazia o mesmo trajeto. No momento da fechada o motorista da S-10 bateu na lateral da Kombi que fez o condutor perder o controle do veículo e cair no córrego.

Ele disse que estava na faixa da direita e a camionete na esquerda, ao trocar de faixa para pegar a Rua Arquiteto Rubens Gil de Camilo a S-10 provocou o acidente. “O susto já passou, estou bem. Esse trecho é um pouco complicado, quem quer sair da Via Parque tem que se atentar na hora de trocar de faixa”, disse Hilário.

Apesar da gravidade, os dois envolvidos no acidente não ficaram feridos. O dono da camionete não quis falar com a nossa equipe de reportagem, mas disse que tudo estava bem.

Veja o vídeo: