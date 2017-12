Depois de jogar pedra na porta de hotel mulher é conduzida para a delegacia

Na madrugada dessa sexta-feira (8), uma mulher, identificada como Eliane da Gloria Ribeiro Lima (57), foi conduzida para a delegacia depois de jogar uma pedra na porta do Hotel Alvorada na Capital.

De acordo com boletim de ocorrência uma guarnição da PM, foi acionada para deslocar no Hotel Alvorada, pois de acordo com a testemunha, Anderson Vieira Silva, a autora estava na frente do hotel visivelmente alterada e querendo entrar no hotel.

A guarnição fez contato com o Anderson, que é funcionário do estabelecimento, e ele informou que a autora estava ali frente fazia certo tempo e que teria jogado uma pedra na porta do hotel. Anderson já havia pedido que Eliane fosse embora, pois estava incomodando os hóspedes, mas ela se recusava a se retirar do local.

A guarnição encaminhou para a Depac Centro ambas as partes para que fossem tomadas as providências. O caso foi registrado como perturbação do trabalho ou do sossego alheios.