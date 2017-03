Uma mulher de 37 anos procurou a delegacia de Polícia Civil do município de Coxim, na tarde desta quinta-feira (23), após ler a matéria sobre morte da sua gata de estimação, que foi prensada contra as grades de uma escola, na noite da última quarta-feira (22). De acordo com depoimento, a mulher relatou que cuida de uma ONG de animais, e ficou chocada com perplexidade da forma que o animal foi morto.

De acordo com o site Coxim Agora, testemunhas também procuraram a Polícia para informar terem visto um homem andando pelas ruas com um cadarço amarrado no pescoço de um animal. Ainda em depoimento, as pessoas relataram que o rapaz levantou o gato, girou e depois o prensou contra as grades da escola. Segundo um funcionário da instituição, foi difícil de remover o gato do local onde foi fincado.

A dona da gata, que esteve na delegacia é bastante conhecida na cidade por dirigir uma ONG de animais.O caso foi registrado com base na lei nº 9.605/98 que criminaliza maus tratos de animais.