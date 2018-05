Depois de outra denúncia, Comper será multado e quer palestra do Procon

Depois das inúmeras falhas registradas nos supermercados Comper, na capital, a rede solicitou que o superintendente do Procon, Marcelo Salomão, fizesse uma palestra sobre como melhorar os procedimentos de gerenciamento aos gerentes das unidades, uma vez que a rede foi multada novamente e desta vez em R$ 50 mil.

A rede tem sido alvo de um número muito grande de denúncias, o que tem gerado muitos processos contra o estabelecimento. Segundo o superintendente Marcelo Salomão, o número de vistorias feitas nas lojas da rede tem crescido alarmantemente desde 2015. De acordo com Salomão, em 2015 foram executadas 19 vistorias, em 2016 16 denúncias, em 2017 14 e somente em cinco meses de 2018 já foram registradas 24 denúncias.

Quando questionado sobre a reincidência das infrações, o superintendente do Procon explicou que quem aplica as multas pela reincidência não é o Procon, mas a Justiça. “O que o Procon pode fazer, e está fazendo, é majorar as multas pela repetição”, concluiu Salomão.

Propaganda Enganosa

O último escândalo envolvendo a rede foi referente a propaganda enganosa acerca da promoção "Juntou Ganhou".

Sobre este caso, Marcelo Salomão disse que recebeu muitas denúncias de pessoas que se sentiram lesadas pela rede. Depois da vistoria o superintendente abriu um processo administrativo contra o Comper.

O Procon-MS juntou ao processo aproximadamente dez denúncias e emitiu cópia do procedimento para o Ministério Público Estadual (MPE), Secretaria Nacional do Consumidor (Senacom) e para a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (Decon).

Segundo Salomão, agora é aguardar o desenvolvimento do processo na justiça para que o consumidor tenha uma resposta.

Outros problemas

Além da questão da publicidade enganosa que surgiu na segunda-feira (21), o Comper já foi alvo de inúmeras vistorias por conta de produtos vencidos e divergência de preços, mas estas não são as únicas denuncias contra os supermercados. O Comper também já foi vistoriado por produtos impróprios, que vão de verduras podres a embalagens violadas, produtos estocados de forma inadequada, como por exemplo, produtos que precisam de refrigeração expostos de foram incorreta.

*matéria alterada para acréscimo de informações as 10:04.