Depois de repercussão, Marquinhos Trad fala sobre decreto que regulamenta Uber

Depois da repercussão gerada pelo decreto municipal que regulamenta o serviço de transporte do aplicativo Uber, o prefeito Marquinhos Trad (PSD) fará uma coletiva na manhã desta segunda-feira (27) para esclarecer os principais pontos da regulamentação.

Entre os pontos mais polêmicos do decreto que foi publicado em edição extra do Diário Oficial (Diogrande) na última sexta-feira (26), estão a limitação de prestadores do serviço, que será de 490 e a exigência de identidade visual nos veículos do aplicativo. Com a regulamentação os valores do serviço também mudam, já que de acordo com o decreto os motoristas de Uber deverão pagar impostos.

As mudanças da regulamentação não agradaram os usuários que criaram um abaixo-assinado contra o decreto. Até a manhã de hoje, mais de sete mil pessoas assinaram o documento online.