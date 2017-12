Uma menina, de apenas 1 ano, morreu na tarde deste domingo (17) depois de se afogar em uma piscina de um rancho em Coxim – a 253 km de Campo Grande. Sua família comemorava o batismo da criança que havia acontecido pela manhã do mesmo dia.

Conforme o Coxim Agora, os adultos estavam limpando a parte interna do rancho enquanto as crianças brincavam na piscina. Em um determinado momento as pessoas que estavam no local perceberam que a menina havia se afogado.

A criança foi socorrida por um sargento Polícia Militar, que também estava no rancho, ele tentou reanima – la. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas para ajudar no salvamento.

A vítima foi encaminhada ao Hospital Regional Álvaro Fontoura Silva, mas como havia engolido muita água e ficou muito tempo dentro da piscina acabou não resistindo e morreu.

As testemunhas disseram que seus pais estavam confraternizando o batizado da menina que havia acontecido no mesmo dia de sua morte. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituo Médico Legal) e depois liberado para o sepultamento.