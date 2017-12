O mercado sinaliza uma lenta recuperação depois de seis meses de preços em queda decorrentes da redução generalizada de consumo de leite e derivados pelas famílias brasileiras.

Essa situação foi dimensionada neste mês pelo Conselho Paritário Produtor/Indústrias de Leite do Estado de Santa Catarina (Conseleite/SC), que esteve reunido nesta semana em Chapecó para definir os valores de referência para o mês.



De acordo com projeção do Conselho, o leite entregue em novembro a ser pago em dezembro pelos Laticínios terá um aumento de 5,2% nos valores de referência, o que equivale a 5 centavos a mais por litro.



Os valores projetados são os seguintes: leite acima do padrão R$ 1,1553/litro; leite padrão R$ 1,0046 e abaixo do padrão R$ 0,9133. Os valores se referem ao leite posto na propriedade com Funrural incluso.



O consumo interno melhorou um pouco e as maciças importações do Uruguai foram suspensas. Esses fatores repercutiram na recuperação de preços, analisa o vice-presidente do Conseleite/SC e vice-presidente regional da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina (FAESC), Adelar Maximiliano Zimmer.



Ele avalia que os preços experimentarão uma lenta marcha de recuperação, mas, somente a retomada do consumo em grande escala irá recompor a rentabilidade da cadeia produtiva de lácteos. O consumo baixo é reflexo indesejável da queda de renda do brasileiro. Lembra que o desemprego recuou, mas, ainda atinge 12 milhões de famílias.



“Estou convicto que os preços de remuneração dos produtores não cairão nos próximos meses, mas a recuperação das perdas vai demorar”, observa Zimmer.



Expressão nacional

Santa Catarina é o quarto produtor nacional. O Estado gera 2,9 bilhões de litros ao ano. Praticamente todos os estabelecimentos agropecuários produzem leite, o que gera renda mensal às famílias rurais e contribui para o controle do êxodo rural.

O oeste catarinense responde por 75% da produção. Os 80.000 produtores de leite (dos quais, 60.000 são produtores comerciais) geram 8,3 milhões de litros/dia, mas, a capacidade industrial está estruturada para processar até 10 milhões de litros de leite/dia.