Depois de ser atacado nas redes sociais, Comper diz que vai cumprir promessas

Depois de centenas de reclamações de consumidores revoltados com as falhas na promoção Juntou Ganhou do Comper, e da repercussão nas redes sociais devido às matérias do JD1, a rede de supermercadso publicou uma nota esclarecendo que irá cumprir com a promessa da promoção e irá entregar os prêmios.

De acordo com a nota a rede preza pela transparência na relação com seus clientes e lamenta a falta de brindes nos últimos dias. Segundo a rede o fornecedor já foi acionado para que as facas sejam entregues o mais rápido possível.

“A campanha gerou uma procura nas lojas muito maior do que o previsto, atingindo o número total de prêmios estabelecidos pelo regulamento em pouco tempo. Por esta razão, encerramos o prazo de retirada dos selos em nossas lojas, mas esclarecemos mais uma vez que todos os clientes que possuem cartelas preenchidas receberão seus prêmios” esclarece a nota.

Segundo o regulamento da promoção o Comper tem até dia 31 de julho para entregar os prêmios aos consumidores que participaram da promoção.

Vários leitores do JD1 se manifestaram nas redes sociais indignados com a falta dos prêmios, muitos disseram que irão procurar a justiça caso não sejam contemplados na promoção.

Cacilda Menezes teve uma experiência traumática com a promoção “Toda vez que ligo sou mal recebida” conta. Ela ainda disse que não conseguiu receber seu prêmio e que caso a rede não cumpra com o prometido irá procurar a justiça para receber o que lhe é de direito. “Só estou esperando para ter certeza, parara que eles tenham a chance de redimir se junto ao público” concluiu Cacilda.

Veber Ferreira é um dos participantes, que está aguardando ser contemplado na promoção ele disse que conseguiu resgatar seu premio. “Consegui sim, e que o povo não lê o regulamento, pelo regulamento o Comper tem ate o final da campanha pra dar os brindes pra quem completou a cartela. Eles tão fazendo uma lista de espera”.

Se você também teve dificuldade de receber o prêmio entre em contato com o JD1 via whatsapp pelo número 99888-8882 e nos conte a sua história.