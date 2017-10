Depois de sofrer assédio e brigar por maconha, jovem de 18 anos mata

Geovane Camilo de Souza, de 18 anos, se entregou à polícia, na última sexta-feira (27), e confessou ter matado, o traficante, João Batista Martins dos Santos conhecido como “Peludo”. O crime aconteceu na semana passada em Três Lagoas – a 228 km de Campo Grande. Segundo o autor, tudo aconteceu após negociação de uma porção de maconha, além de uma tentativa de relação sexual proposta pelo traficante.

De acordo com as informações do JP News, Geovane procurou a polícia espontaneamente, junto com o seu advogado, e contou como matou o traficante no dia 24 deste mês. A briga entre os dois teria ocorrido após o traficante ter encurralado o assassino, com uma faca, para uma relação sexual em troca de maconha.

No momento em que os dois iniciaram uma luta corporal, Camilo conseguiu pegar a faca de “Peludo” e esfaqueia – lo. A vítima, que estava sem roupas, foi socorrido por um taxista. Geovane contou aos policiais que ficou escondido em um buraco na noite do crime, próximo ao local do crime.

Mesmo conseguindo chegar ao hospital, João Batista morreu no final da tarde do dia seguinte devido aos ferimentos.

O jovem assassino contou ao delegado Orlando Vicente Sachi, do 3º Distrito Policial, que foi assediado sexualmente pelo traficante quando tinha 12 anos. Geovane vai responder ao inquérito em liberdade. O inquérito deve ser enviado à Justiça nos próximos dias.

Vítima: João Batista Martins dos Santo