Depois de três dias de frio intenso, temperaturas começam a subir

Depois de bater o recorde de frio dos últimos anos, com os termômetros marcando - 2,2°C em Bela Vista, as temperaturas começam a subir nesta quinta-feira (20), e já não deve ficar abaixo de zero em Mato Grosso do Sul.

Na fronteira com o Paraguai, em Ponta Porã a mínima registrada foi de 4°C, na madrugada de hoje. Em Dourados, no sul do Estado, o dia começou com termômetros marcando 6°C. Em Campo Grande o dia amanheceu com termômetros marcando 7°C.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a massa de ar fria e seca que atingiu o estado e derrubou a temperatura se desloca lentamente para leste. O dia ainda amanhece frio no Estado e com possibilidade de geadas em algumas cidades.

O sol aparece entre nuvens e as temperaturas começam a elevar gradualmente. Em Campo Grande a temperatura máxima não passa de 25°C. Já no Estado, a temperatura mínima chega a 6°C e a máxima é de 31°C.