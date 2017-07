Depois de três horas, Bombeiros encerram buscas do corpo de Kauan

Após três horas, Corpo de Bombeiros encerram buscas pelo corpo de Kauan Andrade Soares dos Santos, de 9 anos. Na tarde desta quinta – feria (27), os militares estavam à margens do rio Anhaduí, na Avenida Ernesto Geisel, em frente ao Ciac (Centro de Atendimento Integral à Criança) Rafaela Abrão, ano Aero Rancho para tentar localizar o corpo do garoto.

O delegado, Paulo Sérgio Lauretto, da Delegacia Especializada na Repressão aos Crimes Contra a Criança e ao Adolescente (DEPCA), sem dar muitos detalhes, disse que as buscas foram encerradas devido a pouca iluminação do local, já que estava anoitecendo.

“Falaremos com a imprensa em um momento oportuno, encerramos por hoje, mas continuaremos amanhã”, afirmou Lauretto.

O local teria sido indicado por dois adolescente é está localizado bem longe de onde as buscas pelo corpo começaram. Uma bomba foi usada para retirar o lixo e a água de um poço de dois metros de profundidade. Os bombeiros entraram para procurar o corpo dentro do poço, mas nada foi encontrado.

Relembre o caso

Na noite do dia 25 de junho, Deivid Almeida, principal suspeito do crime, teria atraído a criança para sua casa no Bairro Cophavilla ll. O estuprador contou com a ajuda de um adolescente de 14 anos que contou detalhes do crime à polícia. Na madrugada do dia seguinte, o suspeito e o adolescente colocaram Kauan em um saco preto e jogaram o corpo do menino no Rio Anhanduí.

A polícia encontrou material de pedofilia na casa do suspeito que foi incendiada no útlimo domingo (23). E segundo informações, o suspeito já foi professor em Escolas Estaduais e Municipais e atraia as vítimas oferecendo dinheiro. Ele está sendo investigado por mais dois estupros a adolescentes.

O suspeito estava preso preventivamente na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF), mas nesta quinta-feira (270 foi encaminhado para Instituto Penal de Campo Grande, no Jardim Noroeste e o adolescente foi encaminhado para uma Unidade Educacional de Internação.