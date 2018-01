Depois de uma semana, morre criança que se afogou em lagoa

De acordo com a assessoria do Hospital, o estado de saúde de Hiago era instável

Hiago Ryan Cardoso Aguirre, de 9 anos, que se afogou em uma lagoa na Moreninha, região sul de Campo Grande, morreu na madrugada desta terça-feira (2). O menino deu entrada no pronto socorro da Santa Casa na tarde do dia 26 de dezembro.

De acordo com a Santa Casa, Hiago teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. Segundo a assessoria do Hospital, estado de saúde do menino era gravíssimo e instável.

Hiago foi socorrido pelo SAMU e teve uma parada cardiorrespiratória a caminho para a Santa Casa. No hospital, a criança estava em coma espontâneo e intubado e passou por testes de reflexo.