Deputada Tereza Cristina deixa o Partido Socialista Brasileiro

A Deputada emitiu uma nota para a população informando que está deixando o partido, onde ela agradece a todo os filiados do PSB e garante que continuara trabalhando pelo Estado independente do partido.

Segue a nota na integra:

“Gostaria de informar a todos vocês que tem acompanhado meu mandato que a partir de hoje não faço mais parte das fileiras do Partido Socialista Brasileiro.

Agradeço a todos os filiados do PSB e amigos que fiz ao longo deste período, responsáveis por juntos construir um partido onde praticamos a boa política e por fortalecer o PSB em inúmeros municípios de Mato Grosso do Sul.

Durante a minha gestão como presidente do PSB cumprimos a missão proposta de crescer e qualificar nossos quadros. Conquistamos 5 prefeituras nas cidades de Aparecida do Taboado, Angélica, Coxim, Jateí e Selvíria, além de cinco vice-prefeituras, nos municípios de Alcinópolis, Paranaíba, Rochedo, Batayporã e Jaraguari. Ainda conquistamos 62 cadeiras nas Câmaras Municipais de 46 cidades em todo o Mato Grosso do Sul, um crescimento de quase 38% se comparado ao pleito anterior (2012), quando o partido elegeu apenas 45 vereadores.

Tive a satisfação de ajudar a construir um grupo político forte e de caminhar ao lado de pessoas honradas, leais, companheiras e aguerridas. O momento é de vida nova, mas deixo amigos e companheiros no PSB dos quais me orgulho e o ideal comum de liberdade e progresso continuará a nos inspirar.

Quero aproveitar para agradecer a todas as pessoas que estão ao meu lado. Aos companheiros de bancada da Câmara Federal, pela honra de representa-los enquanto estive na liderança do PSB nesta Casa. Em especial, agradeço àqueles que se juntaram a mim no sonho de construir um PSB forte no MS, realizado graças ao esforço de todos os companheiros e amigos que arduamente trabalharam pelo partido.

Tenho a plena certeza de que continuaremos juntos nesta jornada para construir um Mato Grosso Sul e um Brasil melhor a todos!

Com o Brasil no coração.”