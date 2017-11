Deputado conservador britânico é suspenso por

A primeira-ministra britânica, Theresa May, se reunirá com os líderes da oposição para criar medidas a serem aplicadas no Parlamento e por fim aos casos de assédio

O deputado do Partido Conservador britânico Charlie Elphicke, de 46 anos, foi suspenso após surgir "graves acusações" contra o parlamentar que "foram enviadas à polícia", confirmou no sábado (4) o partido. As informações são da Agência EFE.

A suspensão de Elphicke, que assegura desconhecer a natureza das alegações, amplia o escândalo por supostos casos de assédio sexual que afeta parlamentares de todos os partidos no Reino Unido e que na quarta-feira (1) motivou a demissão do ministro de Defesa.

Elphicke, que representava desde 2010 a circunscrição de Dover e Deal, no sul da Inglaterra, lamentou no Twitter que a imprensa tenha sido informado sobre a suspensão antes de ele próprio.

"Não sei do que se tratam as acusações e nego qualquer comportamento indevido", afirmou.

Na quinta-feira (2), o deputado trabalhista Kelvin Hopkins, que também foi suspenso por suposto assédio sexual a uma jovem militante, negou "absoluta e categoricamente" a acusação, enquanto seu colega Clive Lewis também negou abusos após ser revelado que é investigado pelo partido.

Estes supostos casos de assédio e abuso foram revelados após a queda em desgraça do produtor de cinema dos Estados Unidos Harvey Weinstein por causa das denúncias por suposta agressão sexual contra ele apresentada por dezenas de mulheres.

O também ator americano Kevin Spacey foi acusado nos últimos dias de assédio por parte de vários homens.

Em meio a esse crescente número de revelações contra pessoas em situação de poder, os partidos políticos britânicos anunciaram nessa semana que introduzirão códigos de conduta interna mais estritos e procedimentos de investigação mais rigorosos.

A primeira-ministra britânica, a conservadora Theresa May, se reunirá na próxima segunda-feira (6) com os líderes da oposição, o trabalhista Jeremy Corbyn e o liberal-democrata Vince Cable, a fim de criar medidas a serem aplicadas no Parlamento.