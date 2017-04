Deputado Lídio Lopes e assessora têm bens bloqueados pela Justiça

Assessora fazia viajens internacionais quando deveria estar trabalhando no gabiente do deputado

O Deputado Estadual, Lídio Lopes (PEN), e sua assessora Sheila Lins de Albuquerque, tiveram R$ 88 mil em bens bloqueados pela Justiça, a determinação do juiz Alexandre Ito, da 1ª Vara dos Direitos Coletivos e Individuais Homogêneos de Campo Grande, atende ao pedido do coordenador do Grupo Especial de Combate a Corrupção (Gaeco), o promotor Marcos Alex Vera de Oliveira.

O parlamentar foi denunciado por fraudar a lista de frequência de Sheila Lins, servidora pública nomeada em 2013. Sheila recebe R$ 1.7mil para trabalhar no gabinete do deputado, porém ela mora em Três Lagoas e exercia atividades na Igreja Assembléia de Deus.

O que mais chamou atenção, conforme o Ministério Público, é que Sheila fazia várias viajens internacionais no período em que deveria estar, em Campo Grande, trabalhando no gabinete do deputado.



Lídio Lopes nega irregularidades e disse que já recorreu ao Tribunal de Justiça.