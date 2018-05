Deputado participa de audiência pública sobre a recuperação da BR-262

Na noite de quarta-feira (16) aconteceu uma Audiência Pública, no Plenário da Câmara Municipal de Água Clara, para discutiu os problemas da BR-262, com o anúncio pelo Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes) da recuperação da rodovia, que corta estado, passando por Três Lagoas, Água Clara, Ribas do Rio Pardo, Campo Grande, Terenos, Aquidauana, Miranda e Corumbá.

Uma dos encaminhamentos da audiência foi a definição da obra de readequação da BR-262, que será feita pelo Dnit com início marcado para o próximo dia 15 de junho, num trecho de 70 quilômetros que liga Água Clara a Três Lagoas. Além disso, uma das reivindicações apresentadas no debate, em especial pelos industriários locais, foi de construção em Água Clara de um quartel do Corpo de Bombeiros para atender a demanda da região.

A audiência foi proposta pela vereadora do município, Gerolina da Silva Alves (PSDB), a discussão contou com a presença do deputado estadual Paulo Corrêa (PSDB), que é presidente da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio da Assembleia e representou o Governador Reinaldo Azambuja no evento, além do Superintendente Regional do Dnit/MS Thiago Bucker e do Inspetor Chefe da PRF (Polícia Rodoviária Federal), Raul Pereira Gonzalez, entre outras autoridades.

O deputado destacou ainda que outro assunto discutido na audiência foi a inauguração, no próximo dia 30 de maio, da Asperbras, uma das maiores fabricantes de MDF do mundo, com atuação em quase todo o Brasil, além da África, Europa e América do Sul. Com isso, o município precisa com urgência do empenho de todos na recuperação da rodovia para garantir o escoamento da produção e mais segurança aos usuários.

“Água Clara vai se tornar o maior pólo moveleiro de Mato Grosso do Sul e como presidente da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio da Assembleia, vou me empenhar na busca de ações que garantam não só a recuperação da BR-262, como também, buscar junto ao Governador Reinaldo, a construção do quartel do Corpo de Bombeiros e outras demandas que nos foram apresentadas na audiência”, explicou Paulo Corrêa.