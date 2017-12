Deputado propõe dois PL que homenageia personalidades de Dourados

Passam a tramitar na Assembleia Legislativa dois Projetos de Lei (PL) para denominação de locais públicos de Dourados. As homenagens foram propostas pelo deputado estadual Zé Teixeira.

O primeiro, PL 280/2017, denomina Professor José Luiz Facholi a Escola Estadual em construção no Bairro Dioclécio Artuzi, em alusão ao educador físico que dedicou 30 anos de sua carreira à Rede Estadual de Ensino, além de ter atuado no Senai da cidade. “Justa homenagem àquele que dedicou com ética e amor seu trabalho à cidade de Dourados, deixando legado de exemplo”, ressaltou ao autor da proposta.

O deputado ainda propôs a denominação de Neide de Fátima Sartor Norinha à pista de exame prático de condução para obtenção de carteiras de motorista para todas categorias, no Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS), no bairro Jardim Guaicurus, também em Dourados.

Na justificativa do projeto, o deputado alegou que Neide passou no concurso público para o órgão em 1986, onde atuou até 2017 ao aposentar-se, exercendo cargos de chefia e banca examinadora. “Faleceu após mais de 30 anos dedicados ao serviço público, era muito respeitada e admirada e por isso propomos a homenagem”, disse Teixeira.

As duas propostas seguem para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Casa de Leis, para então ser votadas em primeira discussão em plenário.