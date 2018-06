Deputado quer

Data homenageará os membros das Igrejas Batistas do MS

O Calendário Oficial de Eventos pode ganhar mais um dia de comemoração em Mato Grosso do Sul. Proposta apresentada na sessão ordinária desta terça-feira (5), pretende incluir o "Dia do Batista Sul-mato-grossense", a ser comemorado anualmente no dia 20 de agosto.

O projeto de lei é de autoria do deputado estadual Maurício Picarelli (PSDB), que justifica que ,“nada mais justo do que prestar esta homenagem aos cidadãos batistas, que estudam e difundem a palavra de Deus”.

Ainda de acordo com a justificativa, a Igreja Batista existe desde 1612, fundada por Thomaz Helwys e que um dos pilares da religião é o princípio da liberdade religiosa e de consciência. “Desde 1911 o Dia do Batista é comemorado em Corumbá”, também destacou o deputado.

A proposta segue para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).