Deputados analisam projeto que beneficia doadores de medula óssea em concursos

O poder executivo apresentou durante a sessão ordinária da Assembleia Legislativa desta quarta feira (22), o projeto de lei que dispões sobre a isenção da taxa do pagamento de taxa de inscrição em concursos públicos para doadores de medula óssea.

Com a mudança, só será beneficiado com a isenção na taxa de inscrição em concursos públicos o doador que, efetivamente, realizar a doação de células de medula óssea e tiver uma comprovação mediante documento fornecido pela Hemorrede de Mato Grosso do Sul (Hemosul-MS), já que foi verificado que nem sempre quem se cadastra como doador realiza a doação, mesmo mediante a compatibilidade com quem precisa do transplante.