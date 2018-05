Deputados aprovam proibição de desmatamento no Parque dos Poderes

Os deputados estaduais aprovaram por unanimidade nesta quarta-feira (16) a criação do Complexo de Preservação, Proteção e Recuperação Ambiental dos Poderes do Estado de Mato Grosso do Sul.

O autor do projeto, deputado Amarildo Cruz avalia que é a primeira vez que o Parque dos Poderes terá uma legislação que trate da gestão e administração do local, para que haja a preservação da reserva. “Atualmente, a prefeitura do Parque não existe do ponto de vista legal, o que há é uma tratativa informal entre o Estado e o município de Campo Grande”, justificou o deputado.

O parlamentar explicou ainda que o Projeto de Lei nasceu da preocupação com o avanço do desmatamento na área.

Agora, o projeto segue para redação final por ter sofrido emendas e também para que seja apensado o PL 162/2007, de autoria do deputado Paulo Corrêa, que dispõe sobre o Programa de Preservação, Proteção e Recuperação Ambiental das áreas que abrangem o Parque dos Poderes, o Parque Estadual do Prosa e o Parque das Nações Indígenas, a delimitação dessas áreas e a proibição da supressão vegetal no local que especifica.