Deputados debatem situação da saúde no Estado

Enquanto o Governo do Estado anuncia o lançamento da construção do Hospital Regional de Três Lagoas, a Santa Casa de Campo Grande ameaça fechar o pronto-socorro. Na sessão desta quinta-feira (30/3), o deputado Maurício Picarelli (PSDB) disse que está preocupado com a situação, que pode gerar um caos na saúde no Estado.

A Santa Casa pede aumento do repasse mensal de R$ 4,6 milhões para R$ 7 milhões. “Hoje, o prefeito de Campo Grande estará reunido com a direção do hospital. O pronto-socorro não pode fechar as portas, uma vez que os pacientes que são atendidos lá são de todos os municípios de Mato Grosso do Sul”, disse. Picarelli sugeriu que os investimentos sejam voltados para o aparelhamento das unidades básicas de saúde e a contratação de profissionais, assim evitaria a transferência dos pacientes para Santa Casa.

Líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Professor Rinaldo (PSDB) informou que o Executivo Estadual faz o rapasse mensal de R$ 2,5 milhões para a Santa Casa. “Esse aporte vem direto do Tesouro. Para o governador Reinaldo Azambuja a saúde é prioridade. Ontem mesmo foi lançada a obra de construção do Hospital Regional de Três Lagoas, que deve ser concluída em um ano”, ressaltou.

O presidente da Comissão Permanente de Saúde, Dr. Paulo Siufi (PMDB) esclareceu que fará uma visita nos hospitais, juntamente com o Ministério Público do Estado, para fazer um diagnóstico da situação da saúde pública. Ele irá propor uma audiência pública para debater os problemas identificados.