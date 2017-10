Deputados debatem votação da Câmara

Os deputados estaduais por Mato Grosso do Sul debateram durante sessão ordinária desta quinta-feira (26/10), decisão da Câmara dos Deputados que, por 251 votos a 233, livrou o presidente Michel Temer (PMDB) de ser investigado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) até o final do mandato, por denúncia da Procuradoria Geral da República (PGR) de fazer parte de organização criminosa e obstruir a Justiça.

Indignado, Pedro Kemp (PT) disse que a votação representa um dos piores períodos da história do país. “Foi uma vergonha. Imagina o quanto não foi negociado nos bastidores para livrar um presidente que tem só 3% da aprovação popular? E ainda teve deputado da bancada estadual com vídeo comemorando. Derrota de quem? Do povo brasileiro”, lamentou.

Em aparte, a deputada Antonieta Amorim (PMDB) defendeu os deputados federais que votaram a favor de Temer. “Cada um está enfrentando uma luta, que na visão de alguém pode ser até uma luta inglória, mas estão lutando e nem por isso vamos desrespeitá-los”, disse a deputada.

O deputado Pedro Kemp então argumentou que a Justiça precisa ser para todos. “Se tem vídeos e suspeitas, ele deve ser afastado para ser investigado. Um governo que vende o pré-sal, traz reformas que prejudicam o país e baixa até portaria que dificulta a caracterização do trabalho escravo não merece estar lá. Estamos voltando à Idade Média”, criticou.

O deputado Maurício Picarelli (PSDB) concordou quanto ao afrouxamento das questões relacionadas ao trabalho escravo e citou, assim como Kemp, caso ocorrido em Corumbá na última semana em que 11 pessoas foram liberadas do trabalho análogo à escravidão. “Não precisamos ir muito longe. Aqui mesmo na cidade já apuramos em CPI casos de exploração aos trabalhadores da construção civil. Temos que apurar sim denúncias e tomar providências”, registrou.

Para o deputado Zé Teixeira (DEM) o Brasil passa por um momento de dificuldade. “E não são poucas. Desde na economia, quanto na política, mas entendo que se o presidente Temer foi eleito como vice, deixa ele logo mais esse ano para as coisas voltarem a respirar, senão tira ele e nem tem quem colocar”, finalizou.