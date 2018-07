Uma comissão formada por deputados estaduais da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e representantes dos servidores administrativos da educação, se reuniram na governadoria do estado para reivindicar a incorporação do abono salarial de R$ 200,00 aos vencimentos dos servidores. A reunião aconteceu nesta terça-feira (3).

Segundo o deputado João Grandão (PT), um dos parlamentares presentes no encontro, o Governo do Estado se comprometeu a analisar o pedido. “Agora o governo vai estudar as questões jurídicas. Se estiver tudo certo, a ideia é que o projeto seja encaminhado ainda hoje à Assembleia. Existe a disposição por parte da Casa de Leis de sermos [deputados] chamado para atender os anseios dos servidores. Estamos aguardando uma nova reunião esta tarde”, disse.

O grupo, formado para solicitar o projeto de lei ao governo, foi criado após conversa entre os deputados da ALMS, a Federação dos Trabalhadores em Educação (Fetems) e o Sindicato Municipal dos Trabalhadores em Educação (Simted).