Os deputados estaduais devem votar três projetos nesta quarta-feira (18). Com pareceres favoráveis da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia e da Comissão de Saúde, em 2ª discussão, o Projeto de Lei (PL) 106/2017, de autoria dos deputados Dr. Paulo Siufi (PMDB), George Takimoto (PDT), Paulo Corrêa (PR) e Pedro Kemp (PT).

A proposta dos deputados institui o mês ‘Agosto Verde’, dedicado a ações preventivas à integridade da pessoa, combatendo e prevenindo depressão, prostração ou desânimo, abatimento, esgotamento, estresse, tristeza, melancolia, ansiedade e outras doenças, no Estado.

Também em 2ª discussão, com parecer favorável da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia, os deputados analisam o PL 161/2017, de autoria do deputado estadual Maurício Picarelli (PSDB), que institui o 'Dia do Jornalista' em Mato Grosso do Sul.

Já em discussão única, com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), o Projeto de Lei (PL) 163/2017, de autoria do deputado Dr. Paulo Siufi, que declara de Utilidade Pública Estadual a Associação Luso-Brasileira de Campo Grande, com sede na capital.