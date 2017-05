Deputados lamentam conflito no Maranhão e pedem retorno de demarcações

Em sessão, os deputados Pedro Kemp (PT) e Professor Rinaldo (PSDB) lamentaram o último ocorrido no município de Viana, no Maranhão

Os conflitos pela terra continuam no país. Em sessão da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, os deputados Pedro Kemp (PT) e Professor Rinaldo (PSDB) lamentaram o último ocorrido no município de Viana, no Maranhão, que deixou 13 feridos segundo a Fundação Nacional do Índio (Funai).

"Os conflitos que hoje ocorrem no Maranhão são semelhante aos de Mato Grosso do Sul e por isso não podem passar despercebidos. É um problema que ocorre em vários estados e os processos de demarcações estão parados em Brasília. Precisamos retomá-los para acabar com essa situação de violência, dando aos índios as terras consideradas territórios tradicionais e aos fazendeiros o devido ressarcimento pela terra titulada. Faço esse apelo ao Ministério da Justiça”, disse Kemp em discurso na tribuna.

Professor Rinaldo lembrou as diversas vezes que os deputados intermediaram debates e receberam autoridades em prol da resolução dos conflitos. “Quantas promessas nos foram feitas? A gente fica triste com a falta de solução dos ministros e se solidariza com as famílias dos mortos e feridos. O Brasil inteiro está com esse problema e por que não resolve? Falta humanismo”, lamentou.

Kemp concordou e comparou que a quantidade de dinheiro desviada na corrupção seria suficiente para sanar os conflitos. O deputado ainda convidou os presentes para prestigiarem a exibição do documentário Martírio, de Vincent Carelli, que retrata a situação dos indígenas Guarani-Kaiowá de Mato Grosso do Sul. “Cinemas de todo o país reproduziram, menos aqui”, criticou Kemp. Para tanto, duas exibições serão realizadas pelo Museu Dom Bosco, às 13h30 e 18h, no dia 10 de maio.