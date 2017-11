Deputados opositores são impedidos de entrar no Parlamento da Venezuela

Um grupo de deputados opositores denunciou nesta segunda-feira (6) que foram impedidos pela Guarda Nacional Bolivariana (GNB, polícia militarizada) de acessar a sede principal do Parlamento venezuelano por supostas ordens da Assembleia Nacional Constituinte (ANC). A informação é da agência EFE.

A informação foi dada pelo Parlamento, controlado pela oposição, através de uma mensagem publicada no Twitter, na qual assinalam que, por "ordens da ilegal ANC", a Guarda Bolivariana "se nega" a dar acesso aos deputados à sede do Palácio Federal Legislativo. Além disso, a segunda vice-presidente do Parlamento, a opositora Dennis Fernández, disse a jornalistas que também não foi permitida a entrada de funcionários e da imprensa.

Ela tinha previsto dar uma entrevista coletiva na sede do Parlamento, mas devido ao impedimento da GNB, a opositora fez suas declarações do lado de fora do edifício, de onde também se aproximaram pessoas identificadas com o governismo para proferir ofensas ao grupo.

Em outras ocasiões, os parlamentares opositores tiveram que enfrentar situações similares, pois não é a primeira vez que a Guarda Bolivariana impede o acesso à sede do Legislativo, onde também estava prevista a entrevista coletiva da coalizão opositora Mesa da Unidade Democrática (MUD).

Para amanhã foi convocada uma sessão do Parlamento, para a qual é esperada a presença de todos os deputados, pois a última foi suspensa devido a falta de quórum.