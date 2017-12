Desabrigados de Porto Murtinho recebem cestas básicas e kit dormitório

Os desabrigados pela chuva em Porto Murtinho, cidade a 454 km de Campo Grande, receberam nesta sexta-feira (29) cestas básicas, colchões, mantas e kit dormitório.

Segundo a Prefeitura de Porto Murtinho, 63 pessoas estão desabrigadas e cerca de 300 desalojadas, depois que 340 milímetros de chuva de quinta a segunda-feira provocaram o alagamento de parte do bairro Cohab.

As 100 cestas básicas de alimentos, 87 colchões, 90 kits dormitório (contendo os itens do jogo de cama) e 200 mantas doadas pelo Governo do Estado chegaram no final da manhã de ontem. Os produtos começaram a ser distribuídos aos desabrigados que estão acomodados pela Prefeitura no Centro de Múltiplo Uso.

Os suprimentos foram entregres emergencialmente pela Coordenação Estadual da Defesa Civil (Cedec), por determinação do governador Reinaldo Azambuja.

“Diante dessa difícil situação enfrentada pelo município, determinei que a Defesa Civil estadual dê todo o apoio humanitário, com a entrega de alimentos, cobertores e colchões, como auxilio, junto com a Agesul, na elaboração do plano de recuperação da parte da cidade prejudicada pela chuva”, afirmou Azambuja.

Nesta sexta-feira, foi viabilizada uma bomba para auxiliar na drenagem da água da chuva. Dos três equipamentos instalados na Casa das Máquinas, dois estão estragados. Com esse reforço, a expectativa é acelerar a retirada da água do bairro Cohab.