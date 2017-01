Desafios: buraco no asfalto é só o começo para uma Capital esquecida

Os desafios de Marquinhos Trad como prefeito começam nos buracos, porém vão muito além. Nesta semana, o JD1 Notícias traz uma série de reportagens sobre o início do mandato do prefeito, mostrando também os principais problemas enfrentados pela população.

Em seu primeiro dia como prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad foi logo cedo vistoriar o asfalto da Capital e dar uma olhada de perto nos muitos buracos que vêm se formando já algum tempo. Dentre tantos outros desafios que o novo prefeito terá de enfrentar em sua gestão, o fim da buraqueira pela cidade é um dos grandes.

O clamor popular é grande quando o assunto é o fim dos intermináveis buracos. Eles estão espalhados pela cidade inteira e todos os dias são motivos de prejuízos para o campo-grandense. É o caso do mecânico Ailton Santana, de 41 anos, que vai ter que desembolsar cerca de R$ 800 para fazer sua Caravan rodar novamente pela cidade.

Este foi o presente nada agradável que Ailton ganhou no primeiro dia de 2017. Na noite de domingo (1º) por volta das 20 horas, ele conta que voltava com a família da casa da irmã que mora no Bairro Nova Lima. O melhor trajeto para ele, que mora no Bairro Guanandy é Avenida Ernesto Geisel, porém na altura na Avenida Euler de Azevedo a volta para casa foi interrompida por um buraco.





“O buraco tava bem embaixo do pontilhão. Eu vi ele, mas tinha muito carro passando na hora e fiquei com medo de desviar e bater em algum, por isso arrisquei passar dentro. Passaram as rodas da frente, mas os dois pneus de trás estouraram e uma das rodas entortou”, detalha o mecânico.

Ailton precisou acionar um amigo que se deslocou até o local com um segundo estepe, mas somente depois das 22h30 o mecânico conta que conseguiu chegar em casa. E esta não foi a primeira vez que ela precisou gastar com conserto de veículo por causa de buracos. Ailton é socorrista mecânico de uma empresa e conta que percorre vários bairros da cidade todos os dias em sua motocicleta, mas há pouco tempo um buraco também interrompeu sua rotina de trabalho.

“Eu ando de moto a cidade inteira e há alguns dias estava descendo a Mato Grosso na altura do Parque dos Poderes quando a roda da frente bateu em um buraco e entortou. Só não cai porque tenho experiência, mas outra pessoa que não tem teria caído e se machucado feio”, conta Ailton.

Durante a coletiva de imprensa no início desta manhã o prefeito Marquinho Trad ressaltou que a operação tapa buracos será prioridade em seu mandato. Nas ruas, acompanhado por responsáveis, ele chamou a atenção pelo “serviço mal feito” e destacou que não basta cobrir os buracos, é necessário fazer um serviço mais completo.

Veja o vídeo do prefeito acompanhando os serviços de tapa buraco nesta manhã.

Colaborou Marcelo Varela.