Desaparecido há 11 dias, corpo de homem é encontrado em milharal

O corpo de Antônio Carlos de Souza Matos, de 50 anos, foi localizado na noite da última segunda-feira, dia 1º de maio uma plantação de milho, no município de Maracaju. O homem estava há 11 dias desaparecido.

De acordo com o site Maracaju Speed, Antônio saiu de casa no dia 22 de abril e foi visto por moradores da região pela última vez perto de um posto de saúde na Vila Juquita. Ele havia tomado as medicamentos para os problemas psicológicos e desde então não foi mais visto.

Somente na noite de segunda-feira, um pescador localizou o corpo de Antônio no meio de uma plantação de milho, em uma região distante 20 km da cidade e de difícil acesso. O corpo estava a uma distância de 1.400 metros dentro da plantação.

O pescador, que não teve a identidade revelada, informou aos policiais que notou um homem deitado às margens da plantação de milho e como o mesmo não respondia aos seus chamados, decidiu se aproximar. Foi quando percebeu que o mesmo já estava morto e o corpo em um estado avançado de decomposição.

A Polícia Civil local foi acionada e constaram que o corpo não tinha sinais de violência. E provavelmente o homem morreu de causas naturais. Um tio da vítima fez o reconhecimento do corpo, que foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) da região.