Desconto de 20% no IPTU vai até 10 de janeiro

O contribuinte que quiser aproveitar o desconto de 20% no IPTU 2018 tem até a próxima quarta-feira (10) para quitar o imposto. Para atender os contribuintes e oferecer mais agilidade, a prefeitura mantém uma Central do IPTU, localizada na Rua Arthur Jorge nº 500 – Centro, de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 16h.

No local é possível tirar dúvidas, fazer a emissão da guia e ainda realizar o pagamento do tributo. São 50 atendentes de prontidão para receber os contribuintes.

Para oferecer mais comodidade à população, o IPTU on-line já está disponível no site da Prefeitura Municipal de Campo Grande, para impressão de guias.

A opção oferecida pelo administrativo municipal através da Agência Municipal de tecnologia de Informação e Inovação (Agetec) facilita a vida do contribuinte.

Para quem está viajando ou até mesmo precisa antecipar a quota, as guias de pagamento poderão ser emitidas no site www.campogrande.ms.gov.br na opção IPTU.

“Facilitar o acesso do cidadão, de qualquer lugar, a serviços públicos, prova que a gestão é transparente e moderna”, ressalta o diretor-presidente da Agetec, Paulo Fernando Garcia Cardoso.

Confira os vencimentos do IPTU 2018:

10 de janeiro – Para pagamento antecipado à vista, com 20% de desconto

9 de fevereiro – Para pagamento antecipado à vista, com 10% de desconto

12 de março – 1º vencimento para quem parcelar o imposto, que pode ser feito em até 10 vezes

IPTU Dá Prêmios

O concurso IPTU Dá Prêmios 2018 realizará três sorteios neste ano: 1º sorteio – 15 de junho de 2018; 2º sorteio – 15 de agosto de 2018 e 3º sorteio – 15 de outubro de 2018.

A iniciativa tem como objetivo a distribuição de prêmios aos contribuintes, mediante sorteios autorizados conforme disposto na Lei Federal n. 5.768/71, no Decreto Federal n. 70.951/72 e no Parágrafo único do art. 2º, da Lei n. 2.977, de 17 de agosto de 1993.

Poderá participar do Concurso “IPTU Dá Prêmios/2018”, toda pessoa física ou jurídica, proprietária ou não de imóveis, portadora de cupom relacionado à inscrição imobiliária predial ou territorial, doravante denominado PARTICIPANTE, que:

receber a conta do IPTU/2018 na cor AZUL, pagar à vista ou parcelado na data de seus vencimentos e preencher corretamente o cupom, depositando-o na urna própria;

receber a conta do IPTU/2018 na cor AMARELA, regularizar até um dia útil antes da data da realização do sorteio, os débitos de qualquer natureza, inscritos ou não em DÍVIDA ATIVA, mediante apresentação de quitação ou parcelamento dos mesmos nos postos de atendimento da Prefeitura Municipal e preencher corretamente o cupom, depositando-o na urna própria.

Os participantes do concurso “IPTU Dá Prêmios/2018” concorrerão a 25(vinte e cinco) prêmios, sendo 1(um) prêmio extra, assim distribuídos:

O primeiro sorteio, totalizando 09 (nove) prêmios, a ser realizado no dia 15/06/2018 compreenderá: Prêmio extra – 1 viagem all inclusive para Costa do Sauípe/BA com direito a 01(um) acompanhante all inclusive, sendo sete diárias, a serem usufruídas no prazo de 120 dias após a realização deste sorteio; 01 Automóvel 0 km; 01 Motocicleta 0 Km; 03 televisores; 03 aparelhos de ar condicionado.

O segundo sorteio, totalizando 08 (oito) prêmios, a ser realizado no dia 15/08/2018 compreenderá: 01 Automóvel 0 km; 01 Motocicleta 0 Km; 03 televisores; 03 aparelhos de ar condicionado.

O terceiro sorteio, totalizando 08(oito) prêmios, a ser realizado no dia 15/10/2018 compreenderá: 01 Automóvel 0 km; 01 Motocicleta 0 Km; 03 televisores; 03 aparelhos de ar condicionado.

O prazo para entrega dos prêmios aos participantes sorteados será de, no máximo, 60 (sessenta) dias após a realização do sorteio.