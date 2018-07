Descontrolado de ciúme homem põe fogo no carro da mulher errada

Na noite da última terça-feira (10), um homem confundiu um carro estacionado em frente a um motel com o da sua esposa e colocou fogo no veículo. O caso aconteceu em Itumbiara, sul do estado de Goiás.

Segundo informações do G1 Goiás, a Polícia Militar (PM) informou que o rapaz admitiu ter provocado o incêndio justificando que estava embriagado, deixando ainda um bilhete para a "esposa" na recepção.

A PM informou ainda que a mulher que estava dentro do motel com um acompanhante na noite do fato, foi avisada pela recepcionista de que seu carro estava pegando fogo. A funcionária do motel relatou aos policiais que um homem confundiu o veículo que estava do lado de fora com o de sua esposa e, por isso, quebrou o para-brisa e colocou fogo.

A mulher que estava no motel informou que o veículo pertence à mãe dela e que não conhece o homem que ateou fogo no carro. O caso foi registrado na Polícia Civil.

Foto: Reprodução G1 Goiás

Consequências

Depois que a bebedeira passou, o homem disse que vai arcar com os prejuízos causados durante seu descontrole e fúria.

O autor já fez contato com a vítima e fizeram um acordo. O rapaz responsável pelo incêndio pagará R$ 5 mil para reparar os danos ao veículo. Por isso, a vítima optou por não representar criminalmente contra ele, que admitiu ter provocado o incêndio justificando que estava embriagado.