Descontrolado, ônibus escolar cai em vala no interior do Estado

O motorista disse que a causa provável do descontrole do ônibus seria uma falha mecânica

Um ônibus escolar cai em valeta e estudantes tiveram que sair pela janela. O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (30) em Nova Andradina – a 297 km de Campo Grande. O motorista acredita em falha mecânica.

De acordo com o site Nova News, o condutor trafegava em um área rural do município quando perdeu o controle do coletivo e caiu no buraco. No veículo, que faz parte da frota da prefeitura, havia cinco estudantes com idades de 8 a 16 anos.

Segundo o motorista do veículo, ele estava na estrada de chão e o veículo teria ficado fora de controle e não conseguiu evitar o acidente. Ninguém ficou ferido, todos foram resgatados pela janela do coletivo, pois a porta ficou emperrada.

Falha mecânica

O motorista disse que a causa provável do descontrole do ônibus seria uma falha mecânica, com isso o sistema de direção ficou prejudicado. Um guincho foi acionado para retirar o veiculo da vala, mas acabou atolado.

Uma retroescavadeira foi utilizada para resgatar o guincho e assim retirar o coletivo do buraco. Os pais dos alunos pedem um veículo novo para o transporte dos seus filhos.